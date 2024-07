Poste Italiane: riattivato l'ufficio postale di Cogne dopo l'alluvione

Poste Italiane riapre l'ufficio postale di Cogne in tempi record dopo l'alluvione

Oggi il TG Poste ha seguito da vicino la tempestiva riattivazione dell'ufficio postale di Cogne, in Val d'Aosta, dopo che il borgo è stato isolato a seguito di un'alluvione devastante. Grazie all'intervento dell'elicottero della Protezione Civile, gli operatori di Poste Italiane sono stati riportati in paese per ripristinare rapidamente tutti i servizi essenziali. Questa operazione di recupero, supportata da un ponte aereo e da una stretta collaborazione con le istituzioni locali, ha permesso di riprendere regolarmente le attività postali, assicurando alla comunità di Cogne di poter nuovamente usufruire di servizi di corrispondenza e finanziari indispensabili per il quotidiano.