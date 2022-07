Premio Magna Grecia Awards 2022 a DeepCyber per l’impegno nella cybersicurezza

Al Teatro Kursaal di Bari si è tenuta la XXV^ edizione dei Magna Grecia Awards 2022 "L’amore è la spiegazione di tutto", evento in collaborazione con Ital Communications e sotto l’alto patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Cultura, del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari

Con il Magna Grecia Awards si premiano alcuni personaggi noti che si sono distinti per la loro opera a livello nazionale, nell’ambito della sicurezza, della legalità, della cultura, del sociale, dello spettacolo e della comunicazione.

Il Premio è stato assegnato a Gerardo Costabile, amministratore delegato di DeepCyber (Gruppo Maggioli), società leader nell’offerta di soluzioni integrate per la Pubblica Amministrazione, in ambito ICT (Information Communication Technology). Il premio è stato conferito per l’impegno profuso da DeepCyber nella cybersecurity a tutti i livelli, istituzionali e aziendali, utile a innescare una vera transizione e rivoluzione digitale.

“Sono molto grato agli organizzatori del Magna Grecia Awards per questo prestigioso riconoscimento – ha detto Costabile – che ci incoraggia a continuare il nostro lavoro con sempre maggiore attenzione verso le nuove tecnologie e sul fronte della sicurezza informatica. Il primo Rapporto Censis-DeepCyber sul valore della cybersecurity in Italia, presentato recentemente al Senato della Repubblica, ha posto l’accento su quanto sia importante valorizzare un settore ancora poco conosciuto, ma in continua evoluzione”.

All’evento ha preso parte il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Assuntela Messina.