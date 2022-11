Premio Touchpoint “Grandi Marchi Italiani” a Gruppo Fini per il suo 110° anni

Ai Touchpoint Awards Strategy 2022, il riconoscimento “Grandi Marchi Italiani”,

dedicato al brand positioning e alla costruzione delle più efficaci strategie di comunicazione, è stato assegnato a Gruppo Fini per i suoi 110 anni di storia. Per l'azienda a ricevere il premio è stato Luigi Famulari, Chief Marketing Officer, un omaggio al successo del brand, leader nel settore della pasta fresca, con una produzione di oltre 4 milioni di chilogrammi annui.

Fini ha appena festeggiato il suo 110° anniversario con un evento esclusivo e un importante ritorno in comunicazione. Nata come una salumeria-gastronomia nel cuore di Modena è diventata, con il tempo, un’impresa internazionale che impiega oltre 100 dipendenti ed esporta in 30 Paesi del mondo. Inoltre, a partire dallo scorso maggio, Fini ha attuato un importante rinnovamento della gamma di pasta fresca ripiena all’insegna della tradizione, della qualità e della valorizzazione del territorio, con una forte attenzione alla sostenibilità.

L’evento Touchpoint Days & Awards Strategy, palcoscenico dell’eccellenza italiana nel campo della comunicazione e della cultura, il cui respiro internazionale è confermato dalle prestigiose partnership con The New York Festivals e IAA Italy Chapter, si afferma come l’evento di riferimento per i professionisti del settore.