PT Torino: Matteo Anchisi è il nuovo Ceo

PT Torino, annunciata la nomina di Matteo Anchisi come nuovo Ceo

PT Torino, azienda leader nella produzione di pantaloni di alta gamma, ha annunciato la nomina di Matteo Anchisi come nuovo Ceo. Il manager, Ceo e azionista dal 2018 di Dondup, anch’essa partecipata da Made In Italy Fund attraverso la holding Fine Sun, metterà a servizio di entrambe le realtà la sua ventennale esperienza acquisita nel settore moda a livello globale. Il board direttivo del brand comprende ad oggi, oltre a Matteo Anchisi, anche Walter Ricciotti, nel ruolo di Presidente; Edoardo Fassino, Vicepresidente; David Pambianco e Anna Preto, consiglieri.

"La nomina di Matteo Anchisi rappresenta un passo significativo per l’azienda e garantirà l'ulteriore espansione di PT Torino sui mercati internazionali e la creazione di un polo di eccellenza del pantalone italiano", ha affermato Walter Ricciotti, presidente PT Torino e Ceo Quadrivio.

"Per prima cosa vorrei ringraziare Pierangelo Fassino, Fondatore di PT Torino, con il quale ho avuto da subito una grande sintonia e che ha accettato la mia proposta di restare in azienda come presidente onorario per aiutarmi a capire in maniera più profonda i valori e il DNA che hanno contribuito a creare una storia di successo. Ora inizia il lavoro: costruire sinergie produttive e organizzative tra le due aziende da me guidate senza perdere le rispettive unicità. Cultura e presenza digitale, sostenibilità e rispetto dell’eccellenza italiana saranno le basi del percorso, facilitate dall’esperienza già intrapresa in Dondup", ha commentato Matteo Anchisi.

Il gruppo guidato da Anchisi diventa così il player più importante nel segmento del pantalone premium luxury. Entrambe le società, leader nei rispettivi segmenti, hanno registrato fatturati in costante crescita mantenendo la marginalità, rispettivamente: 64 milioni di euro e 28% di Ebitda per Dondup e al 31 dicembre 2022 30 milioni di euro e 21% di Ebitda per PT Torino.