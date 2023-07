Pulsee Luce e Gas sarà il nuovo Back Jersey Sponsor dell’AC Monza

Pulsee Luce e Gas, annunciata la partnership con la squadra di calcio AC Monza per la stagione 2023/2024

Pulsee Luce e Gas, brand full digital parte di Axpo Italia, annuncia la sua prima partnership con una squadra di calcio di Serie A: per la stagione 2023/24, sarà infatti Back Jersey Sponsor dell’AC Monza. Partito nel 2019 per rivoluzionare il mercato dell’energia domestica in Italia grazie a semplicità, trasparenza, sostenibilità e innovazione, Pulsee Luce e Gas da sempre sostiene il talento di chi unisce competenze a capacità di portare novità e visione del futuro. Queste le ragioni, coerenti con un percorso di crescita che accomuna le due società e che si realizza con l’approdo di Pulsee Luce e Gas nel massimo campionato nazionale, che hanno portato il marchio ad affiancarsi con entusiasmo ad AC Monza, squadra rivelazione dello scorso campionato di Serie A, che ha soverchiato pronostici e previsioni, dimostrando che attraverso l’organizzazione, la passione e l’energia giusta si possono raggiungere grandi risultati.

L’accordo, i cui dettagli saranno presentati in occasione della Notte Biancorossa che si terrà sabato 15 luglio a Ponte di Legno, prevede la presenza del logo di Pulsee Luce e Gas sul retro della maglia da gioco in tutti i match del campionato di Serie A e di Coppa Italia della prossima stagione, così come nelle amichevoli disputate dal Monza durante il precampionato. La collaborazione sarà corredata da ulteriori attività da realizzarsi durante l’anno, che vedranno protagonisti i canali ufficiali delle due aziende, oltre ad una serie di sorprese e progetti speciali dedicati ai tifosi biancorossi e agli appassionati.

Sostenibilità e digitale sono due degli elementi principali tra quelli condivisi da Pulsee Luce e Gas, proprietà di Axpo Italia, operatore attivo sullo sviluppo delle rinnovabili in Italia, e AC Monza. La recente implementazione di una piattaforma innovativa che punta proprio su digitalizzazione e sostenibilità e gli investimenti della società sportiva fatti in questa direzione sulle sue strutture, diventano ulteriore terreno di possibili evoluzioni della collaborazione.