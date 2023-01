Relegance, affidata a Lunardi la direzione di Palazzina Grassi

Relegance – The Unexpected Collection: Filippo Lunardi assume la guida di Palazzina Grassi a Venezia

Con una ricca quanto lunga carriera nell'ambito dell'hotellerie, Filippo Lunardi ha ottenuto la direzione di Palazzina Grassi, iconico indirizzo cinque stelle a Venezia interamente disegnato da Philippe Starck. La direzione è stata affidata a Lunardi dal gruppo dell’ospitalità con brand Relegance – The Unexpected Collection, capitanato dall’Amministratore Delegato Antonio Onorato.

Classe 1983, Lunardi vanta oltre 15 anni di carriera nell’ambito dell’hotellerie, maturata presso strutture di fascia alta appartenenti perlopiù al circuito Leading Hotels of the World in Italia e all’estero. Prima di approdare in Relegance, Lunardi è stato Hotel Manager di Hotel Palazzo Venart a Venezia e Resort Manager dell’Hotel Andana a Castiglione della Pescaia. In precedenza ha lavorato presso l’Hotel Regina Baglioni a Roma e all’Hotel Baglioni a Londra.

Il gruppo Relegance, che ha in programma nuove acquisizioni già nel 2023, oltre a Palazzina Grassi a Venezia conta anche la gestione del cinque stelle Rosapetra Spa Resort a Zuel di Sopra (alle porte di Cortina D’Ampezzo) che recentemente è stato acquistato da Manuel Faleschini, founder dell’azienda di produzione di cappelli Waycap.