Ricola special partner di una mostra a Padova dedicata a Claude Monet

Padova, Ricola special partner di una grande mostra dedicata a Claude Monet, pittore tra i fondatori dell’impressionismo

Prosegue il supporto di Ricola in veste di special partner alle mostre del gruppo Arthemisia. ll gusto inconfondibile di Ricola e delle sue caramelle alle 13 erbe svizzere si sposta a Padova, dove si terrà, nel Centro Culturale Altinate | San Gaetano, dal 9 marzo al 14 luglio 2024, una grande mostra dedicata a Claude Monet (1840-1926). La mostra espone ben cinquanta capolavori firmati dal pittore considerato il padre dell’impressionismo, tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi e esplora in sei sezioni la storia umana e artistica di Monet.

La mostra è anche una delle ultime occasioni, almeno per qualche anno, di poter vedere in Italia le opere iconiche di Monet, tra cui le Ninfee, gli Iris, i Paesaggi londinesi e molti altri ancora. Ricola, azienda svizzera che dal 1940 realizza caramelle e tisane grazie all’originale ricetta alle 13 erbe svizzere, sostiene l’importanza dell’arte e negli spazi del Centro Culturale Altinate | San Gaetano i visitatori potranno immergersi nell’universo di luce e gli intensi cromatismi di Claude Monet, accompagnati dal gusto naturale di Ricola, grazie ai pratici samples di cui gli spettatori verranno omaggiati all’ingresso della mostra.

Disponibile all’assaggio la nuovissima Echinacea, Miele e Limone, che è allo stesso tempo una caramella fresca e gradevole al palato, ma anche un integratore alimentare con Vitamina C per supportare il sistema immunitario. Ideale per il consumo quotidiano, con 5 caramelle al giorno nel formato astuccio e 4 nel formato busta, si apporta all’organismo il fabbisogno giornaliero di Vitamina C.

L’amore per l’arte è nel DNA di Ricola, proprio grazie alla sua famiglia fondatrice. La Ricola Holding AG infatti, colleziona sin dagli anni Settanta, arte contemporanea svizzera all’interno di una collezione esposta negli edifici della sede del Gruppo Ricola. Nel corso del tempo è nata così una vera e propria collezione dal notevole spessore qualitativo, tra cui figurano opere giovanili di artisti ormai affermati. La collezione vanta dipinti di Richard Paul Lohse, Max Bill, Camille Graeser e Verena Loewensberg, divenuti famosi col nome di "Zürcher Konkrete" e riunisce in particolare svariati dipinti costruttivisti e teorici, fotografie e lavori su carta, nonché opere di matrice espressionista che hanno il corpo come protagonista.

Fra le acquisizioni più significative si contano opere, o gruppi di opere, firmate da Christoph Büchel, Jacques Herzog, Bruno Jakob, Karim Noureldin, Vaclav Pozarek, Shirana Shahbazi, Anselm Stalder e Erik Steinbrecher. L’aspetto artistico non coinvolge solo la famiglia Richterich, ma anche i dipendenti dell’azienda e il consumatore stesso: durante corsi di formazione interni, i membri del personale vengono introdotti al linguaggio dell’arte, avendo anche la possibilità di fare ricerche in merito agli artisti della collezione Ricola in una ricca biblioteca all’interno della sede aziendale.

La mostra è promossa e organizzata da Arthemisia con il Comune di Padova e il Musée Marmottan Monet, e vede come sponsor Generali Valore Cultura e Acegas, special partner Ricola, media partner la Repubblica e mobility partner Frecciarossa Treno Ufficiale.