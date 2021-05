Risparmio Casa, Fabio Tomassini è il nuovo Amministratore Delegato

L’incarico di gestire il percorso di crescita del Gruppo Risparmio Casa è stato affidato a Fabio Tomassini

Fabio Tomassini è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Risparmio Casa, la catena italiana con oltre 120 punti vendita dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona. Motivato da una grande passione per l’innovazione, il nuovo AD farà leva sulle competenze distintive della società e ne valorizzerà le potenzialità, focalizzando la sua attività su 3 direttrici principali: formalizzare la strategia ideata dai due imprenditori, lavorando al loro fianco per la definizione di un Piano Industriale Pluriennale; costruire un’organizzazione di eccellenza, valorizzando le persone di Risparmio Casa; consolidare la posizione di mercato dell’azienda, rendendola una realtà leader nel mercato italiano.

Fabio Tomassini, classe 1970, sposato e padre di due figli, ha maturato la propria esperienza professionale in Italia e all’estero, ideando e portando a termine significativi progetti di trasformazione delle aziende. Laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma, con un MBA conseguito all’Università Bocconi di Milano, negli ultimi 15 anni ha lavorato come general manager in diversi settori (sanità, trasporti, costruzioni) e in diverse fasi del ciclo di vita aziendale (start-up, quotazione, ristrutturazione aziendale, M&A).

Ha iniziato questo percorso come Chief Financial Officer, focalizzato sulle principali tematiche di corporate finance, per poi ricoprire nel tempo ruoli con responsabilità più ampie in altre aree aziendali, quali Procurement, Human Resources, Information & Communication Technology. Tra le principali aziende con cui ha collaborato si segnalano Garofalo Health Care, Italo (Ntv) e Maire Engineering (oggi Maire Tecnimont).

La precedente esperienza professionale in Bain&Company, società internazionale leader della consulenza strategica, ha favorito lo sviluppo delle competenze di problem solving, mentre quella maturata nel business familiare ha certamente caratterizzato l’attitudine ad un approccio pratico alla gestione aziendale. Il dott. Tomassini ha collaborato per sei anni con l’Università LUISS in qualità di docente in Economia e Gestione delle Imprese ed è stato inoltre consigliere di amministrazione di società quotate, istituzioni di ricerca e non-profit.

“Diamo un caloroso benvenuto a Fabio Tomassini come Amministratore Delegato di Risparmio Casa, il suo mandato è quello di rafforzare la struttura manageriale in modo che sia in grado di portare a termine, con il successo sperato, il percorso previsto di crescita e sviluppo del Gruppo – hanno dichiarato Fabio e Stefano Battistelli, Fondatori di Risparmio Casa - Abbiamo fortemente voluto Fabio per la sua visione e lo stile di leadership e siamo fiduciosi che sarà in grado di valorizzare al meglio le competenze e la storia della nostra azienda.”

“Ringrazio i fratelli Fabio e Stefano Battistelli per la loro fiducia, sono onorato di salire a bordo in questa importante ed entusiasmante fase del percorso di crescita - commenta Fabio Tomassini, nuovo AD di Risparmio Casa - Risparmio Casa ha dimostrato di avere le giuste caratteristiche per consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership nel mercato e sono fiducioso di poter contribuire all’ambizioso piano, supportando tutte le persone del Gruppo”.