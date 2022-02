Roche, nel 2021 utile netto pari a 14,33 mld di euro (+2%)

Roche riferisce ottimi risultati per il 2021, con un aumento delle vendite del 9%

Nel 2021 le vendite del Gruppo Roche sono aumentate del 9% (8% in CHF) attestandosi a 62,8 miliardi di franchi svizzeri. L'utile operativo è aumentato del 4% (2% in CHF), riflettendo le solide prestazioni dell'azienda e l’EPS è cresciuto del 6% (3% in CHF). L'apprezzamento del franco svizzero nei confronti di quasi tutte le valute ha inciso sui risultati espressi in franchi svizzeri rispetto ai tassi di cambio costanti.

L'utile netto IFRS ammonta a 14,9 miliardi di franchi svizzeri, pari a 14,33 miliardi di euro. Si tratta di un aumento del 2% (-1% in CHF), sostenuto dai solidi risultati operativi.

A dicembre, Roche ha completato il riacquisto delle azioni Roche detenute da Novartis per CHF 19,0 miliardi. In questo modo si è recuperata la piena flessibilità strategica di Roche pur mantenendo il suo ambito operativo di azione.

Il CEO Severin Schwan sui risultati dell'intero anno: “Nel 2021 abbiamo registrato ottimi risultati. La domanda per i nostri nuovi farmaci e prodotti diagnostici rimane molto alta. Sono particolarmente soddisfatto dei progressi della nostra pipeline di prodotti in diversi settori, tra cui oncologia, perdita della vista e malattie neurologiche. Sulla base del nostro solido portafoglio di prodotti in entrambe le divisioni e della promettente pipeline di prodotti, siamo ben posizionati per la crescita futura".

Gruppo Roche, prospettive per il 2022

Per quanto riguarda il nuovo anno ci si aspetta che le vendite rimangano stabili o crescano in cifre singole basse (a tassi di cambio costanti). Gli utili per azione sono destinati a crescere nell'intervallo da basso a medio (a tassi di cambio costanti), compreso l'effetto accrescitivo del recente riacquisto di azioni. Roche si aspetta un ulteriore aumento del dividendo in franchi svizzeri.

Roche prevede che le vendite di farmaci e diagnostici contro il Covid diminuiranno da circa CHF 2 miliardi a circa CHF 5 miliardi e che le perdite delle vendite di biosimilari nell'anno in corso ammonteranno a circa CHF 2,5 miliardi. Escludendo tali effetti, ci si aspetta un aumento delle vendite del Gruppo a cifre singole elevate.