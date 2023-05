Roma, al via la IX edizione della Scuola Farmindustria

Scuola Farmindustria: la IX edizione a Roma tra il 15 e 16 maggio

Al via oggi la IX edizione della Scuola Farmindustria, che si svolge a Roma il 15 e 16 maggio, di nuovo in presenza dopo la pausa imposta dalla pandemia. Un appuntamento dedicato a tutte le persone assunte nelle aziende associate, che si pone l’obiettivo di far conoscere meglio e sempre di più i diversi aspetti in cui ogni giorno opera l’industria farmaceutica. I partecipanti di quest’anno sono oltre 400 e portano a 3 mila il numero complessivo delle nove edizioni.

Le risorse umane rappresentano un punto di forza del settore e tra i principali elementi di attrazione degli investimenti. Non è un caso che si sia registrato un aumento dell’occupazione del 9% tra il 2017 e il 2022, con picchi del 16% per i giovani e del 13% per le donne. Il focus della prima giornata sarà la descrizione dell’attività dell’Associazione, chiamata ad affrontare nuove sfide e cogliere le opportunità nel contesto attuale, con i suoi diversi Gruppi Strategici (Ricerca, Produzione di Valore, Accesso e Valore, Lavoro e Sostenibilità, Digital e Connected Care) e la struttura.

Nella seconda giornata al centro del dibattito la strategia farmaceutica della Commissione Europea. Dalla revisione della legislazione al regolamento sulla valutazione dell’Health Technology Assesment. Dalle nuove regolamentazioni sull’impatto ambientale allo European Health Data Space. Saranno approfondite anche altre tematiche, quali: il processo legislativo e il dialogo con le istituzioni; il sistema di proprietà intellettuale, di data protection e di market exclusivity; la trasformazione del lavoro e gli impatti su organizzazione, profili professionali e politiche di Welfare di settore; media e social media. Tra i relatori, oltre al Presidente, al Direttore Generale, esponenti delle aziende e i tecnici di Farmindustria.