RS Italia ottiene il riconoscimento Corporate Plastic Responsibility

RS Italia: ottenuto il "Corporate Plastic Responsibility" da Sfridoo per la gestione responsabile degli articoli in plastica monouso

Il Gruppo RS Italia, fornitore globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha ottenuto il riconoscimento Corporate Plastic Responsibility (CPR) di Sfridoo, raggiungendo il grado Gold nella categoria Workplace per la sede di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Nato nel 2019, il CPR identifica le imprese responsabili che hanno inserito un modello di gestione della plastica monouso all'interno degli ambienti di lavoro. È frutto delle esperienze condotte dall'azienda italiana pluripremiata Sfridoo, che dal 2017 aiuta le imprese nella transizione a modelli di economia circolare attraverso un percorso per ridurre l'uso di articoli in plastica monouso nelle proprie sedi. Sfridoo analizza i comportamenti tenuti all’interno delle zone ufficio e relax e sale mensa, misura l’impegno promosso e redige un percorso chiaro per centrare l’obiettivo della gestione sostenibile di questo materiale.

RS Italia ha ottenuto il riconoscimento dopo aver seguito il manuale disciplinare, la Guida Plastic Free e il Waste Checklist Audit contenuti nel kit CPR di Sfridoo. Il raggiungimento del certificato conferma e premia le attività promosse da RS Italia per stimolare l’uso razionale delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie sedi in Italia. Con l’obiettivo di consentire a tutti i dipendenti di riciclare correttamente i rifiuti, contenitori per la raccolta differenziata sono stati disposti lungo i corridoi e nelle aree break, insieme ai distributori d’acqua purificata inseriti per eliminare bottigliette e boccioni in plastica.

Nel punto vendita di Vimodrone, in provincia di Milano, l’installazione di rubinetti con fotocellula ha permesso di ridurre il consumo di acqua di circa il 35% nell’arco dei primi mesi del 2022. Nello stesso periodo, l’uso di sensori intelligenti di movimento nelle aree comuni e il ricorso allo smart working, ha permesso una notevole riduzione dei consumi di elettricità. Il rispetto delle direzioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono parte integrante del processo decisionale dell’azienda, che si fonda sul piano d'azione 2030 "Per un mondo migliore", attraverso cui RS vuole contribuire alla creazione di un mondo più sostenibile e inclusivo. Per migliorare l’efficacia della formazione e incentivare la costruzione di soluzioni a ridotto impatto ambientale, RS Italia ha siglato un accordo per la sponsorship tecnica con l'E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa, impegnata nella progettazione e nella costruzione di macchine da corsa innovative e sostenibili.

Diego Comella, Managing Director di RS Italia, ha così commentato il nuovo riconoscimento: “Negli ultimi mesi RS ha intrapreso un viaggio verso l’eccellenza e avviato un programma che unirà tutto il Gruppo sotto Un marchio. Un team. Una cultura. Abbiamo una strategia globale chiara, denominata The RS Way, grazie alla quale puntiamo a garantire efficienza, sostenibilità e scalabilità ai nostri stakeholder. Per il futuro abbiamo una visione nitida: diventare la prima scelta per tutti i nostri interlocutori, siano essi clienti, fornitori, dipendenti, comunità in cui operiamo e investitori. Ci riusciremo solo contribuendo a creare un mondo più inclusivo e sostenibile. Il riconoscimento CPR di Sfridoo è un ulteriore passo di RS Italia in questa direzione”.

“La responsabilità d’impresa parte dalle piccole abitudini. Abitudini che portano a grandi cambiamenti. È proprio per questo motivo che Sfridoo è lieta di annunciare che anche RS Italia si è aggiunta alle aziende Responsabili che intendono portare il cambiamento nel gestire sempre meglio gli articoli in plastica monouso dai propri ambienti di lavoro”, aggiunge Marco Battaglia, CEO e Cofondatore di Sfridoo.