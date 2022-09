Ryanair, lanciato operativo invernale record per Milano

Ryanair, presentato operativo record per l’inverno: 5 nuove rotte su Bergamo, oltre 120 totali

Ryanair, compagnia aerea numero uno in Italia, ha lanciato un operativo invernale record da e per le sue due basi milanesi, Bergamo e Malpensa, con cinque nuove rotte invernali da e per Bergamo: salgono così a oltre 120 le rotte totali. Rispetto all’operativo invernale 2019, Ryanair offrirà circa il 20% di posti in più e integrerà oltre 1.100 posti di lavoro nell'aviazione a Milano. L'operativo record di Ryanair per l'inverno 2022 su Milano includerà 28 aeromobili, di cui 12 Boeing Gamechanger che permettono il trasporto del 4% in più di passeggeri e la riduzione dei consumi del carburante del 16%, emettendo il 40% in meno di rumore. Per gli aeroporti di Milano è previsto inoltre un investimento di 3 miliardi di dollari e cinque nuove rotte verso Baden-Baden, Francoforte, Lodz, Madeira e Newcastle. I voli settimanali saranno circa 1.800: offriranno a cittadini e visitatori di Milano la possibilità di viaggiare alle tariffe più basse, trainando, allo stesso tempo, la crescita del turismo inbound per la regione Lombardia.

Questa mattina a Milano, Michael O'Leary, Amministratore Delegato di Ryanair ha dichiarato: "In qualità di compagnia numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record per l'inverno 2022 da Milano verso più di 120 rotte, incluse 5 nuove rotte invernali da Bergamo offrendo a cittadini e visitatori di Milano ancora più scelta per fantastiche vacanze invernali alle tariffe aeree più basse d'Europa. Ryanair continua a offrire più traffico, maggiore crescita e tariffe inferiori rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia”. Ha poi concluso "Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il nuovo Governo italiano e di far crescere insieme il turismo"

L'intervista di affaritaliani.it a Michael O'Leary, Amministratore Delegato di Ryanair

Ai microfoni di affaritaliani.it, Michael O’Leary, Amministratore Delegato di Ryanair, ha raccontato la ripresa che la compagnia ha registrato post pandemia, sottolineando come, dopo un’estate intensa, Ryanair sia diventata la prima compagnia in Italia, ottenendo circa il 45% della quota di mercato. Ha inoltre aggiunto: “Rispetto al periodo pre-pandemico abbiamo trasportato il 15% in più di passeggeri in tutta Europa, e in Italia la ripresa è stata ancora più forte: abbiamo trasportato il 20% dei passeggeri in più rispetto a prima della pandemia”.

Non solo in relazione alle vacanze: O’Leary ha specificato che anche i viaggi d’affari sono in rapido aumento. “Post pandemia, abbiamo osservato che tante piccole imprese viaggiano adesso verso l’Europa orientale, in Italia, in Portogallo e in Marocco dove, immaginiamo, cercheranno di trasferire le supply chains precedentemente collocate in Asia e in Cina e adesso indebolite. Riteniamo che in quest’area il numero dei viaggi d’affari sia in crescita”, ha concluso.

Le tariffe di Ryanair rimangono le più basse tra le compagnie aeree italiane. Per quanto riguarda il fenomeno del rincaro petrolifero, Michael O’Leary ha dichiarato: “Abbiamo coperto tutto il carburante necessario fino ad aprile 2023. Pertanto, stiamo ancora consumando carburante al costo di 64 dollari al barile, quando attualmente il prezzo di mercato è di 120 dollari al barile e stiamo trasferendo quei risparmi di carburante ai clienti di Ryanair, sotto forma di tariffe più basse”.

Per quanto riguarda una prospettiva sulla chiusura dell’anno, O’Leary ritiene che sia ancora troppo presto per fare una previsione: “Abbiamo avuto sicuramente un’estate forte, ma l’inverno dipenderà dalla presenza o meno di nuove varianti di covid e dall’andamento del conflitto in Ucraina”.