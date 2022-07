Safilo accelera nella sostenibilità con Eastman Tenite Renew

Safilo, la strategia del gruppo si basa su tre pilastri di sostenibilità: pianeta, prodotto e persone

Il gruppo Safilo, player attivo nel mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor, ha annunciato l’introduzione di Eastman Tenite Renew nelle proprie collezioni di occhiali da sole e da vista.

“Grazie a questo ulteriore passo, Safilo diventa il primo player nel mercato a utilizzare tutti i materiali Eastman Renew nel proprio portafoglio, in tutti i tipi di applicazioni e processi di produzione”, spiega il gruppo in una nota. Eastman Tenite Renew verrà introdotto nel gennaio 2023 nelle collezioni Levi’s, brand in licenza del gruppo.





“La nostra volontà è quella di espandere il più possibile l'utilizzo di materiali sostenibili per progredire nel nostro percorso di sostenibilità”, ha dichiarato Vladimiro Baldin, Chief Licensed Brand & Global Product Officer di Safilo Group. “Essendo il primo operatore nel settore eyewear a utilizzare tutti i materiali Eastman – Renew, Acetate Renew, Tritan Renew e Tenite Renew – siamo in grado di fornire ai nostri clienti una varietà di opzioni diversificate che soddisfano elevati standard di design e sostenibilità. Siamo fortemente impegnati a ridurre l’utilizzo di nuove risorse garantendo allo stesso tempo l'estetica e le prestazioni delle nostre montature e lenti, continuando così a offrire elevati livelli di qualità”.

Questa collaborazione fa parte della strategia purpose-led di Safilo basata su tre pilastri di sostenibilità: pianeta, prodotto e persone. La sostenibilità è al centro delle nostre strategie di business e si basa sullo sviluppo di progetti e iniziative che possano contribuire ad affrontare le sfide globali di domani.

“Siamo lieti di rafforzare e ampliare la nostra partnership con Safilo attraverso l'adozione di Tenite Renew", ha affermato Glenn Goldman, Commercial Director, Eastman Specialty Plastics. "È gratificante veder utilizzare i nostri materiali per creare occhiali più sostenibili, e non vediamo l'ora di continuare a lavorare con Safilo per estendere a un numero sempre maggiore di loro marchi l’utilizzo di materiali e soluzioni sostenibili".