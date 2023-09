Sage Appliances: arriva la nuova macchina per il caffè Barista Touch

Sage Appliances lancia Barista Touch Impress: la prima macchina per il caffè con istruzioni step-by-step

Sage Appliances, il noto brand produttore di macchine da caffè pluripremiate e dal design innovativo, presenta la macchina Barista Touch Impress, con funzionalità pensate per guidare anche i “principianti del caffè” nella preparazione del loro caffè preferito di alta qualità. La nuova tecnologia Barista Guidance ideata da Sage Appliances è infatti pensata per semplificare l’esperienza del consumatore. Attraverso lo schermo interattivo, vengono dati feedback in tempo reale e istruzioni per l’uso step by step, per aiutare a preparare il miglior caffè anche a chi si approccia per la prima volta a macchine automatizzate.

"È come avere un barista esperto al vostro fianco, che vi aiuta a preparare il vostro gustoso caffè dall'inizio alla fine", spiega Gloria Montano​​​​, Country Manager per l’Italia di Sage Appliances. Secondo Nielsen, l’Italia riveste un ruolo di primo piano in quanto settimo Paese al mondo per il consumo di caffè, con circa 95 milioni di tazzine di caffè sorseggiate ogni giorno, ovvero 1,6 in media per abitante. Percentuali altissime, che si traducono in un consumo pro-capite di 5,5 Kg l’anno. Nonostante la radicata consuetudine del “caffè al bar”, in Italia si sta sviluppando sempre più un’attenzione alla qualità del caffè: gli aromi, la qualità delle materie prime, la tostatura, l’estrazione, aumentano l’accesso alla cosiddetta Third Wave Coffee.

Anche il consumo domestico di caffè in Italia trionfa, raggiungendo l’82% del totale, permettendo agli italiani di godere di un’esperienza di qualità secondo le loro preferenze e comodamente da casa. Sage Appliances ha inoltre voluto prendere in considerazione l’aumento dell’utilizzo di prodotti a base vegetale da parte dei suoi consumatori, anche nel mercato italiano. I dati della ricerca "Gli Italiani e i prodotti a base vegetale" condotta da Astra Ricerche dimostrano infatti come 9 italiani su 10 conoscono le bevande a base vegetale e, tra questi, almeno 1 su 2 le consuma abitualmente (50,4%). Le scelgono soprattutto a colazione (65,8%) e merenda (25,7%). I motivi del loro successo sono legati alla dieta (41,7%), ma anche alla voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e alla curiosità (35%).

È così che, prima nel suo genere, Barista Touch Impress introduce una nuova funzionalità per le bevande vegetali, grazie all’’innovativa tecnologia Auto MilQ, brevettata da ingegneri, designer e dal team specialty coffee di Sage Appliances. Auto MilQ è infatti in grado di riconoscere le specifiche proprietà di ogni tipo di bevanda e consente diverse impostazioni per schiumare in modo impeccabile sia le bevande vegetali (avena, mandorla e soia) che il latte vaccino, adattando automaticamente la temperatura, la durata, l’aria e la pressione del vapore a seconda della bevanda scelta.