Salone dei Pagamenti 2023: Solaris racconta l'embedded finance

Solaris al Salone dei Pagamenti 2023, l'embedded finance cresce in Italia: focus su maggiore accessibilità ed e-commerce

Al Salone dei Pagamenti 2023, si sono delineate innovazioni rivoluzionarie nel panorama delle transazioni finanziarie. Tra le eccellenze protagoniste di questa trasformazione emerge in particolare Solaris, la piattaforma europea leader nell'embedded finance, che dà forma al futuro dei servizi finanziari. Un accesso più semplice ai servizi finanziari rispetto alle banche tradizionali è la ragione principale per cui il 41% dei consumatori italiani si rivolge ai servizi finanziari integrati, secondo un nuovo studio di Solaris, piattaforma europea leader nell'embedded finance, e la società di consulenza Roland Berger.

La ricerca "Disrupting thevalue chain for financial services. How to drive revenue growth with embedded finance" ha considerato le opinioni di 1600 consumatori equamente suddivisi nei quattro principali mercati europei: Italia, Germania, Spagna e Francia. II 41% dei partecipanti ha indicato l'accessibilità del prodotto come fattore determinante per l'utilizzo di servizi e prodotti finanziari integrati. Ciò può essere attribuito ad applicazioni più semplici e a processi KYC (verifica utente) più rapidi: in particolare, il 75% degli italiani ne è soddisfatto o completamente soddisfatto. II 36% degli intervistati ha sottolineato la forte disponibilità di soluzioni finanziarie integrate al checkout, mentre il 25% ha riconosciuto una migliore esperienza d'uso e il 30% ha fatto riferimento a benefici annessi come programmi di fidelizzazione e programmi di payback.

L'aumento dei metodi di pagamento senza contanti e senza carta è stato prevalente nei tipi di servizi finanziari integrati che i consumatori italiani stanno attualmente utilizzando, con i portafogli digitali che rappresentano il 37%, davanti alle carte di credito (30%) e ai conti bancari online (26%). Solo le carte di debito (41%) sono utilizzate da più persone rispetto ai portafogli digitali. È interessante notare che, mentre il 18% degli intervistati in tutta Europa ha utilizzato la formula del buy-now-pay-later, in Italia il BNPL è stata di gran lunga la soluzione finanziaria integrata meno popolare, come riconosciuto dal 7% degli intervistati.

"Il mercato dell'embedded finance sta diventando sempre più maturo anche in Italia. Il nostro studio evidenzia infatti che i prodotti di pagamento, in particolare le carte di debito, rappresentano una grande opportunità per le aziende di integrare i prodotti di embedded finance nella loro proposta di valore. Questo è in grado di soddisfare l'esigenza di soluzioni finanziarie più rapide, sicure e vantaggiose, un aspetto fondamentale che supporta i nostri partner a rispondere al costante cambiamento delle necessità da parte dei loro clienti. Si tratta di prodotti con cui i consumatori hanno maggiore familiarità e, grazie ai quali, i nostri partner possono conoscere meglio i propri clienti e promuovere e premiare la loro fedeltà", ha commentato Federico Roesler Franz, Managing Director di Solaris Italia.

Alla domanda su quali parametri renderebbero un consumatore più propenso a utilizzare una soluzione di finanza integrata, più di un quarto (27%) ha citato come fattore chiave la possibilità di ottenere più prodotti da un unico marchio, con i portafogli digitali come nuovo prodotto più desiderato. Lo studio ha anche rivelato che oltre la metà dei consumatori italiani (quasi il 60%) ha utilizzato un prodotto di embedded finance da aziende di e-commerce, seguite dal commercio al dettaglio (27%), dai viaggi (26%) e dai trasporti e mobilità (37%). La ricerca ha scoperto che la sicurezza dei dati rimane l'area di maggiore preoccupazione in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari integrati per il 64% dei consumatori italiani, davanti alla trasparenza (25%) e alla fiducia, rilevata da un terzo (33%).

L'intervista di affaritaliani.it a Federico Roesler Franz, Managing Director di Solaris Italia

Federico Roesler Franz, Managing Director di Solaris Italia, ai microfoni di affartaliani.it, ha dichiarato: "Per noi è importante essere qua data l’importanza dell’evento. Noi come Solaris permettiamo all’azienda di vendere servizi finanziari tramite l’utilizzo API, che mettiamo a disposizione, insieme alla nostra licenza bancaria, essendo noi una banca a tutti gli effetti. Di fatto, ogni corporate o fintech che vuole vendere prodotti finanziari e che non ha la licenza bancaria, può utilizzare la nostra infrastruttura, e metterli a disposizione dei clienti finali. Nell’ambito dell’embedded finance abbiamo visto una crescita. Infatti, da un recente sondaggio è emerso che più di un italiano su due utilizza prodotti di embedded finance. Il mercato per fine anno è stimato intorno ai 4 bilioni (mercato italiano) e ci aspettiamo una crescita anche nei prossimi anni".

"Nell' ambito dei prodotti c’è stato un forte interesse sia su prodotti classici, come la carta di debito, sia su prodotti digitali come i digital wallet. Il trend ci vedrà protagonisti nello sviluppo di nuove idee e nuovi prodotti. Speriamo che per il prossimo Salone dei Pagamenti avremo più prodotti da annunciare sul mercato italiano. Nei prossimi mesi verranno annunciati nuovi sviluppi e nuovi prodotti che verranno lanciati sul mercato", ha concluso Roesler Franz.