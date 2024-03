Sandoz, inaugurato un nuovo impianto di produzione di antibiotici in Austria

Sandoz, in Austria apre un nuovo impianto di produzione di antibiotici: aumenterà la disponibilità di farmaci salvavita

Sandoz, leader mondiale nel segmento dei farmaci equivalenti e biosimilari, inaugura oggi un nuovo stabilimento di produzione a Kundl, in Austria, per fornire a un maggior numero di pazienti farmaci salvavita a prezzi accessibili, prodotti interamente in Europa. Il nuovo stabilimento e le linee di produzione automatizzate aumenteranno la capacità produttiva del 20% rispetto all'attuale capacità di 200 milioni di confezioni all'anno. Grazie a questa espansione, Kundl ha ora una capacità produttiva di 240 milioni di confezioni all'anno, che porta i livelli produttivi a oltre il doppio rispetto al 2021.

"Gli antibiotici sono la spina dorsale della medicina moderna e Kundl è una testimonianza della resilienza della produzione europea. Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra capacità produttiva in Austria. Questo ci consente di soddisfare la crescente domanda e rafforza ulteriormente il nostro impegno nei confronti del nostro network di produzione di antibiotici, unica nel suo genere in Europa", ha dichiarato Gilbert Ghostine, Chairman Sandoz.

Con un'area di produzione di 3.000 mq, le tecnologie innovative consentono ora la produzione di un miliardo di compresse di penicillina in più e un raddoppio della quantità di sospensioni orali in polvere (POS), utilizzate principalmente nelle formulazioni pediatriche. Questo progetto è un’ulteriore conferma dell'impegno di Sandoz in Austria, quale parte integrante della sua rete di produzione sostenibile e di alta qualità basata in Europa.

Sandoz dispone dell'unica grande rete di produzione verticalmente integrata di penicillina in Europa. Dai principi attivi farmaceutici (API) alle forme farmaceutiche finite (FDF). In Austria, Sandoz produce penicillina, la principale categoria di antibiotici a livello mondiale. L'apertura della nuova struttura fa parte di un investimento di 200 milioni di euro nel sito di Kundl, per migliorare in modo significativo la produzione di principi attivi della penicillina e aumentare la produzione di prodotti finiti, con l’obiettivo di servire meglio i pazienti in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

"Kundl, in quanto hub e centro della nostra produzione di antibiotici, è un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di questa categoria di farmaci. Questo investimento è il nostro contributo per ridurre le carenze e per aumentare l'accesso alle cure per i pazienti. Per avere successo in futuro, dobbiamo unire le forze tra sistemi sanitari e creare le giuste condizioni per la sostenibilità del mercato degli equivalenti, incentrato su ciò che è meglio per i pazienti", ha affermato Richard Saynor, CEO di Sandoz.