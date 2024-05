Savills: Angelo Savioli nominato nuovo Head of Super Prime Residential

Savills: annunciata la nomina di Angelo Savioli come nuovo Head of Super Prime Residential

Savills, leader globale nella consulenza immobiliare, ha annunciato la nomina di Angelo Savioli come Head of Super Prime Residential. L’arrivo di Savioli segna un passo significativo nel processo di crescita e consolidamento della divisione Residenziale in Italia, in particolare nel segmento delle proprietà di lusso. Angelo Savioli porta con sé un vasto patrimonio di conoscenze ed esperienza. Nel corso della sua lunga carriera, si è concentrato principalmente su una clientela internazionale e nazionale di HNWI (High Net Worth Individuals). Dopo aver iniziato nel settore della consulenza con Arthur Andersen, Savioli è stato direttore commerciale per il centro e sud Italia di ESC International Italia, amministratore delegato di Sotheby’s International Realty e responsabile della divisione luxury di Keller Williams Italia.

Grazie alla sua impareggiabile esperienza nel mercato super prime e alla sua reputazione internazionale, Savioli sarà inoltre membro di un team unico nel panorama immobiliare internazionale: The Savills Private Office. Fondato nel 2007, il Private Office di Savills è composto oggi da 23 professionisti di grande esperienza e si propone come interlocutore unico e discreto per l’offerta di tutti i servizi immobiliari di Savills alla clientela HNWI, ai loro family office e advisors. Il Private Office rappresenta un importante canale per facilitare nuove relazioni, con una visione che va oltre il settore residenziale e abbraccia le diverse divisioni di Savills, sia in Italia che nel resto del mondo.

Davide Dalmiglio, CEO di Savills, ha dichiarato: “L’ingresso in squadra di Angelo Savioli, consoliderà la nostra presenza nel settore residential super prime/luxury e nel contempo ci consentirà di sviluppare maggiori sinergie con le altre linee di business e settori, aumentando la nostra capacità di intercettare e fornire consulenza a diversi tipi di capitale oltre a quello tipicamente istituzionale”.

Danilo Orlando, Head of Residential di Savills Italia, ha aggiunto: “Sono estremamente felice che Angelo abbia accettato di assumere questo importante ruolo. La sua leadership sarà determinante nello sviluppo della nostra attività offrendo ai nostri clienti un livello sempre più alto di valore aggiunto nei nostri servizi di consulenza. Inoltre, non vediamo l’ora di lanciare il Private Office in Italia per essere ancora più vicini alle esigenze della comunità globale di HNWI che risulta essere sempre più attiva negli investimenti in tutte le asset class immobiliari”.

“Sono orgoglioso di poter contribuire alla crescita di Savills in Italia nel segmento Super Prime, con l’impegno di mantenere e sviluppare gli elevati standard di eccellenza che Savills ha sempre garantito ai suoi clienti”, ha concluso Angelo Savioli, nuovo Head of Super Prime Residential.