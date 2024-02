Alia Multiutility, al via la campagna per sensibilizzare al decoro urbano

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Alia Multiutility, annunciata la nuova campagna per sensibilizzare i cittadini al decoro degli spazi urbani "Tenere la città pulita è un gioco di squadra" è il claim della nuova campagna di comunicazione di Alia Multiutility, che mira al coinvolgimento e all'ingaggio dei cittadini nella cura degli spazi comuni, chiedendo a ognuno impegno e determinazione nel mantenere al meglio il decoro e la bellezza delle città. "Tutti possono e devono fare la propria parte e questo è il motivo per cui ci rivolgiamo direttamente agli utenti. Ad Alia spetta naturalmente il compito di garantire servizi di pulizia sempre più efficienti e tempestivi e su questo fronte continueremo a rafforzare il nostro impegno, ma è chiaro che senza l'apporto dei cittadini quello sforzo non può essere sufficiente", ha dichiarato Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility, azienda dei servizi pubblici dell'Italia centrale, attiva nei settori ambiente, ciclo idrico integrato ed energia. "Abbiamo avviato un percorso originale: la campagna è stata progettata dopo una importante fase di ascolto dei nostri stakeholders, i messaggi sono stati testati con un gruppo di ricercatori di economia comportamentale e questa sarà la prima campagna multicanale integrata che sarà sviluppata su tutti i Comuni dell'Ato Centro. Saranno due i focus principali della campagna: più decoro e più raccolta differenziata. Il primo semestre sarà dedicato a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini nel mantenimento del decoro e della pulizia degli spazi comuni, nel secondo semestre partirà invece la serie di materiali dedicata all'informazione sui corretti conferimenti e i benefici per l'ambiente e per l'economia circolare", ha commentato Giuseppe Meduri, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Alia Multiutility.