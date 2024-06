ANBI, in arrivo l’Assemblea Nazionale dei Consorzi di Bonifica ed Irrigazione

Gli scatti d'Affari

ANBI: le premesse per l’Assemblea Nazionale dei Consorzi di Bonifica ed Irrigazione del 2 e 3 luglio 2024

Lunedì, nella sua sede a Roma, ANBI ha presentato il programma dell’Assemblea Nazionale dei Consorzi di Bonifica ed Irrigazione che si terrà il 2 e 3 luglio 2024. All’incontro hanno partecipato il Presidente di ANBI Francesco Vincenzi, il Direttore Generale di ANBI Massimo Gargano, il meteorologo Paolo Sottocorona e il consulente ISMEA e professore emerito Università Roma Tre Fabrizio De Filippis.

Dal 1° gennaio al 19 giugno 2024 sono stati ben 805 gli eventi meteo estremi in Italia. Inoltre, l’allarme rosso siccità colpisce ormai oltre il 50% dei territori della Sicilia, Puglia, Basilicata, le zone costiere della Calabria e Sardegna e parte del Nord Abbruzzo e Sud delle Marche. È l’agricoltura il settore più colpito dai cambiamenti climatici, con danni stimati in 20 miliardi di euro tra il 2022 e il 2024. Inoltre, secondo un rapporto commissionato al Censis, negli ultimi quarant’anni i cambiamenti climatici hanno provocato danni in Italia per oltre 111 miliardi di euro. Ci vorranno 50 anni di lavori prima di cominciare a vedere i risultati delle nostre scelte sostenibili, ha affermato il Capitano Sottocorona.

Il problema dell’acqua non è un problema agricolo, bensì economico e geo-politico. L’Assemblea della prossima settimana, infatti, vedrà esperti del settore e politici confrontarsi per le scelte da prendere dopo il PNRR, tra cui i Vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. “Il 2 e 3 luglio ANBI vuole incontrare la politica, e gli stakeholder del settore della risorsa idrica, che dovrà affrontare dei temi guardando al futuro e non solo al passato”, ha dichiarato il Presidente di ANBI Francesco Vincenzi ai microfoni di affaritaliani.it. “Il valore dell'acqua non è un valore solo agricolo, ma un valore ben più ampio, che include la tutela del territorio, la sua bellezza e la sua fruibilità", ha concluso Vincenzi.