Gli scatti d'Affari

Nasce una nuova rubrica di affaritaliani.it, che da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico e dell’informazione

Anche l’informazione ha la sua "ecologia" : il progetto L.E.I.

Nasce alla Università Bicocca di Milano un "Laboratorio di Ecologia dell’Informazione". È il progetto L.E.I., presentato oggi alla presenza di Ferruccio De Bortoli editorialista del Corriere della Sera, in dialogo con Stefano Moriggi, docente di Tecnologie della formazione dell’Università Giovanna e con la partecipazione della Rettrice Giovanna Iannantuoni, Alberto Sinigaglia, giornalista de “La Stampa” e fondatore di “Tuttolibri”, Alessandro Galimberti, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, Maria Grazia Riva, Pro-Rettrice per l’Orientamento e Delegata per la Comunicazione dell’Università di Milano-Bicocca, Giulio Enea Vigevani, professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Milano-Bicocca

Il progetto L.E.I. - grazie a format sperimentali e innovativi - proporrà una ricca offerta di appuntamenti a diverse tipologie di pubblico: eventi con personalità del mondo della cultura, della politica, dell'economia e dell'informazione aperti alla cittadinanza; laboratori e workshop condotti da esperti in cui studenti, dottorandi e giornalisti si cimenteranno insieme in un inedito esperimento formativo.