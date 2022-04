Associazione Marchi Storici, accordo per digitalizzare aziende aderenti

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

La sigla dell’accordo con ICE è avvenuta nel corso dell’evento “Nella storia dei Marchi Storici Italiani”

Si è conclusa la tavola rotonda intitolata “Nella storia dei Marchi Storici Italiani: il prestigio e il futuro del Paese”, organizzata dall’Associazione dei Marchi Storici. Durante l’evento sono intervenuti, fra gli altri, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il Ministro della Cultura Dario Franceschini. L’incontro ha chiarito la necessità di rafforzare le misure destinate alla tutela e alla valorizzazione delle imprese titolari di marchi storici, anche per quanto riguarda il PNRR, ma è stato anche luogo ideale per stringere un accordo che guarda all’innovazione. Infatti l’associazione Marchi Storici d'Italia e l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) hanno trovato un’intesa che ha come fine la digitalizzazione e la formazione delle imprese aderenti all’associazione. Un traguardo che rispetta i valori dell’associazione Marchi Storici, nata per promuovere il Made in Italy all’estero e per favorire l’internazionalizzazione delle aziende.