ATIU, protagonista del più importante round di equity crowdfunding 2022

Gli scatti d'Affari

ATIU, l'operazione di equity crowdfunding consentirà all'azienda di realizzare un nuovo stabilimento a Verona

ATIU Srl, leader nella decorazione eco-friendly del vetro attraverso un processo basato sulla ricerca e sull’innovazione, è stata la protagonista del più importante round di equity crowdfunding del 2022. L’operazione, che ha portato nelle casse della PMI innovativa 5 milioni di Euro, è finalizzata alla realizzazione di un nuovo stabilimento a Verona e al potenziamento della sua organizzazione aziendale guidata da Tito Trevisan, Presidente e Chief Innovation Officer, e da Alessandro Volpato, Amministratore Delega to. I nuovi soci, capitanati da Luca Pretto (Pasubio Spa di Arzignano - Vicenza), in qualità lead investor, comprendono esponenti di primarie famiglie imprenditoriali italiane, manager con esperienze internazionali e altri investitori retail in grado di apportare competenze e supporto ai soci fondatori, i quali manterranno la maggioranza del capitale. La società, basata a Sona, nel veronese, rientra tra le PMI che rappresentano l’eccellenza italiana per esclusività dell’attività e tipologia di clienti a cui rivolge i suoi servizi (ad esempio, il gruppo LVMH per la profumeria e Pernod Ricard per i superalcolici).

“Siamo soddisfatti di questo risultato, che gratifica il lavoro di ricerca effettuato nel corso di questi anni, in quanto riconosce gli sforzi e le energie profuse da un lato e consente di esprimersi al meglio in un contesto competitivo e in continua evoluzione” ha commentato Tito Trevisan, Presidente e Chief Innovation Officer.

Alessandro Volpato, Amministratore Delegato ha quindi aggiunto: “Ora abbiamo la possibilità di crescere ad altri ritmi. L’aiuto di nuove finanze, il pool di importanti investitori e l’inserimento di nuovi collaboratori ci consentirà di ingranare una marcia più alta”.

