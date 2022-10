ATOMIC a "Falconeri Sky Team" insieme fino al 2025

Gli scatti d'Affari

ATOMIC e "Falconeri Sky Team", esteso per i prossimi tre anni l’accordo di collaborazione tecnica

ATOMIC prosegue nella sua politica di stretta partnership con alcune delle più importanti realtà italiane che si contraddistinguono per l’impegno nel diffondere la pratica dello sci agonistico. Alla luce di questo, l'azienda austriaca ha comunicato il rinnovo dell’accordo di collaborazione per tre anni (prima “firma” nel 2019) con Falconeri Ski Team, realtà trentina tra le più strutturate del territorio nazionale. Falconeri Ski Team ha dedicato e sta destinando a questo progetto notevoli risorse professionali, che vedono nei cinque maestri allenatori un fondamentale punto di riferimento.

Essi continueranno l’importante lavoro tecnico con il supporto di Werner Heel, ex atleta di Coppa del Mondo, che ha commentato: “Un altro accordo di rinnovo con Falconeri Ski Team che ci riempie di orgoglio e ci dà forte motivazione per le prossime stagioni. Anche in questo caso proseguiamo il cammino con una Società che mette al centro le esigenze di ragazzi e bambini che ambiscono a raggiungere soddisfazioni nello sci, il tutto grazie a uno staff tecnico e organizzativo di assoluto valore. Tutti i ragazzi troveranno nella sede Moda Sport di Folgaria, nostro centro riferimento per Falconeri Ski Team, il migliore materiale FIS Junior by Atomic, sempre aggiornato e ottimamente prepara, perché il miglioramento passa indubbiamente anche attraverso l’utilizzo di ‘strumenti’ appropriati".