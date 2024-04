Barceló Playa Blanca inaugura il nuovo hotel a Lanzarote

Gli scatti d'Affari

Barceló Playa Blanca: annunciata l'apertura del nuovo hotel a Lanzarote, a soli cento metri da Playa Dorada In una posizione privilegiata nel comune di Yaiza, di fronte a un braccio di mare che separa l'isola di Lanzarote da Fuerteventura, Barceló Playa Blanca è a soli cento metri da Playa Dorada, una delle più note spiagge di sabbia bianca e acque turchesi dell'isola. Barceló Playa Blanca è un angolo paradisiaco dell'isola di Lanzarote dove l'autenticità e il lusso si mescolano alla natura pura, dando la possibilità di rilassarsi, esplorare e godere di un turismo consapevole e responsabile, con una temperatura media di 25 gradi nei mesi autunnali/invernali. Un rifugio dove riposarsi e vivere una vacanza in ogni momento dell'anno, grazie anche alle camere con accesso diretto alla piscina privata vista mare e all'area solarium. Sono 35 camere le swim up, oltre ad altre 40, nella zona Royal Level dell'hotel, per potersi rilassare in un ambiente che dialoga con la natura dell'isola. L'hotel, di recente apertura (dicembre 2023), è caratterizzato da un progetto architettonico sostenibile in linea con l'ambiente naturale dell'isola ed è stato costruito secondo i più esigenti criteri di efficienza e risparmio energetico. A riprova di tutto ciò, il riconoscimento ottenuto ai Re Think Hotel Awards per il progetto di ristrutturazione dell'hotel. In termini di sostenibilità, l'hotel rispetta l'ambiente grazie a misure come l'energia geotermica, l'illuminazione a basso consumo e l'aria condizionata efficiente, che consentono di gestire e controllare gli impianti dell'edificio in modo centralizzato, riducendo il consumo energetico, minimizzando l'impatto ambientale, prolungando la vita utile dell'edificio e generando un maggiore comfort per gli ospiti.