Berkshire Hathaway HomeServices, al via accordo con Roma Immobiliare

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Berkshire Hathaway HomeServices, nuova sede a Roma per il network di lusso

Al via la nuova partnership tra il network dell’immobiliare di lusso Berkshire Hathaway HomeServices con Roma Immobiliare, presentata sulla terrazza Zuma di Palazzo Fendi, alla presenza dei vertici internazionali di Berkshire Hathaway HomeServices, dei rappresentanti italiani e dei principali investitori e imprenditori locali. Il franchise è già attivo nel Nord Italia in partnership con Maggi Properties e ha oggi deciso di scommettere sulla Capitale evidenziando così il grande interesse degli investitori internazionali sull’Italia.

Il CEO di Roma Immobiliare, Francesco Minervini, ha commentato: “Milano ha avuto un boom durante e dopo EXPO, ora è arrivato il turno di Roma. Tutti gli indicatori confermano che in questo momento la Capitale è la scommessa più importante per i fondi di investimento e gli imprenditori nazionali ed internazionali”. Grande entusiasmo per la partnership e per la rafforzata presenza in Italia del network da parte di Christy Budnick, CEO Berkshire Hathaway HomeServices, che conferma una forte crescita del mercato immobiliare a livello globale: “L’Italia e Roma non hanno bisogno di presentazioni nel mondo. Il Bel Paese raccoglie da sempre un incredibile e crescente interesse da parte degli investitori stranieri che cercano soluzioni prestigiose. Per questo siamo presenti sul territorio dal 2019”.