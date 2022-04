BIT: presentata l’edizione 2022 della Borsa Internazionale del turismo

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

BIT 2022, oggi la conferenza stampa di presentazione della Fiera sul turismo

Il turismo sta vivendo un momento di grandi incertezze in un contesto in cui la pandemia condiziona gli spostamenti a breve e a lungo raggio, il settore è ancora interessato dalle decisioni dei vari governi e dai comportamenti dei singoli.

In questo contesto gli operatori del turismo vedono in Bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi.

Per questo, la Borsa Internazionale del Turismo cambia data: BIT 2022 torna in presenza a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 aprile, un autentico “giro del mondo in tre giorni” che consentirà agli operatori di approfondire la conoscenza di destinazioni e player e sviluppare opportunità di business. In totale sono 893 gli espositori (12% dall’estero da 31 paesi) che, grazie all’intensa attività di scouting svolta da Fiera Milano, a BIT 2022 potranno contare per gli incontri di business sulla presenza in fiera delle più importanti realtà distributive italiane e su un programma di hosting che porterà a Milano buyer altamente profilati da 47 Paesi.