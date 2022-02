Bosch, i lavoratori di Bari protestano contro i 700 esuberi

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Bosch a Bari, il 99% dei lavoratori protesta contro l’annuncio dei 700 esuberi

È del 27 gennaio scorso l’annuncio da parte di Bosch di 700 esuberi entro cinque anni per lo stabilimento nella zona industriale di Bari. Davanti alla sede, che conta un organico di 1.700 persone, si è riunita ieri mattina la quasi totalità dei dipendenti per protestare. Al loro fianco tutte le sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) per chiedere un confronto con l'azienda ed esprimere preoccupazione per la sopravvivenza della fabbrica stessa.