BPER e BEI: siglato accordo per sostenere la crescita delle PMI con €1,7 mld

BPER e BEI: firmato accordo per sostenere la crescita economica e la transizione ecologica delle imprese italiane con 1,7 miliardi di euro Si è svolto ieri, presso l'Amenity Room di Palazzo Diamantino, la stipula dell'accordo tra BPER e BEI per sostenere la crescita economica e la transizione ecologica delle imprese italiane, con una particolare attenzione rivolta ai progetti basati nel Mezzogiorno e alla transizione climatica. Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), e Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, hanno apposto le loro firme su documenti che portano con sé una speranza di rinnovamento e sviluppo per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese. "La firma di questi accordi rappresenta un passo significativo nella nostra partnership di lunga data con la BEI. Siamo onorati di essere stati selezionati come intermediario innovativo e attento, incaricato di gestire prodotti esclusivi che mirano a sostenere le imprese durante un periodo cruciale di transizione economica e ambientale. La fiducia accordata dalla BEI a BPER, anche attraverso la firma per la prima volta in Italia di un'intesa sotto forma di garanzia diretta, rafforza ulteriormente il nostro impegno nel sostenere le PMI e le Mid Cap, giocando un ruolo cruciale nel favorire la competitività e nello stimolare lo sviluppo sostenibile. Vogliamo infatti rafforzare ulteriormente il nostro ruolo chiave nella promozione della coesione economica e di importante partner e consulente delle imprese, impegnandoci a fornire soluzioni finanziarie su misura per le esigenze di quelle aziende che desiderano svilupparsi in un ambiente economico in rapida evoluzione", ha affermato Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca.