Caro-energia, nasce la prima Comunità energetica locale del Mezzogiorno

Comunità per l’efficienza energetica nelle aree del Consorzio Asi di Bari contro il caro-energia

Un gruppo di imprese private e di soggetti pubblici hanno deciso di collaborare per rendere più efficienti i loro processi energetici. Dopo l’allarme lanciato dalle imprese contro il caro-energia, nasce a Bari la prima Comunità energetiche locali del Mezzogiorno: "Comunità per l’efficienza energetica nelle aree del Consorzio Asi di Bari". Ne fanno parte il Consorzio Asi di Bari, Confindustria Bari Bat e 13 imprese, grandi e piccole, appartenenti a settori diversi. Attraverso un desk di consulenza gratuita gestito da esperti per conto di Confindustria Bari Bat, le aziende saranno assistite nella scelta di processi energetici più efficienti e rispettosi dell’ambiente.