Ceglie Messapica: torna "La Piazza", la kermesse di affaritaliani.it

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Ceglie Messapica: Affaritaliani.it annuncia gli ospiti della VII edizione de "La Piazza". Presenti anche Tajani, Salvini e Fitto

I nuovi equilibri politici ridisegnati in Italia e in Europa dalle elezioni di inizio giugno, le trattative nei palazzi di Bruxelles per costruire una maggioranza, la sfida Trump Harris negli Stati Uniti e le conseguenze che l’elezione dell’uno o dell’altra potrebbero avere sull’economia europea e mondiale: sono questi i grandi temi da cui prenderà il via la settima edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà il 29, 30 e 31 agosto a Ceglie Messapica intitolata “E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall'Italia all'Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate”.

Come ogni anno, attraverso la voce dei principali esponenti del panorama politico ed economico, La Piazza, in quanto "Non di destra, ne' di sinistra, ma avanti", si pone quale cornice d’eccellenza per fare il punto sull’autunno che verrà e sulle prospettive dell’Italia al rientro dalle vacanze.

Tra gli ospiti annunciati oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Ceglie Messapica ci sono i Vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani - rispettivamente anche Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - e altri tre Ministri: Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.