Cellularline: presentati i prodotti e le strategie 2023

Cellularline: riparte "Live the Excellence", l'evento dedicato alla presentazione delle novità 2023

Cellularline accoglie i visitatori in arrivo alla seconda edizione di Live the Excellence. In occasione dell’evento, ospitato all’interno dello spazio Ruote Da Sogno a Reggio Emilia, operatori di mercato, partner commerciali e stampa hanno l’occasione, fino al 17 marzo, di visitare gli stand dedicati alle novità e alle strategie di mercato per il 2023. Le diverse zone espositive sono state dedicate ai brand del gruppo, così che gli osservatori possano farsi spazio tra tutti prodotti Cellularline: dalle cover con magnete integrato, ai Power Bank, fino a supporti per l’automobile, cavi e alimentatori che permettono di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Uno degli spazi è dedicato a Music Sound, marchio di Cellularline Group inerente al comparto audio che, grazie a una nuova veste grafica e al nuovo logo, si propone di allargare il proprio target strizzando l’occhio anche alla GenZ.

Il Co-Ceo di Cellularline, Marco Cagnetta, ha dichiarato: "Live the Excellence quest’anno è particolarmente importante perché ci permette di condividere con i nostri stakeholder non solo le novità di prodotto del Gruppo, ma anche una tangibile concretizzazione della nostra mission: il miglioramento continuo dei processi condivisi con i nostri partners commerciali, per portare più valore al business attraverso una miglior soddisfazione degli utilizzatori finali di device e accessori. Proprio pensando alle esigenze di questi ultimi, abbiamo investito molto in un nuovo brand dedicato a garantire una migliore e più sicura esperienza legata alla e-mobility e che lanceremo in anteprima, perseguendo il nostro intento di essere sempre al passo coi tempi realizzando soluzioni funzionali ma anche sostenibili".