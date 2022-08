Clima: FroSTA sostiene la 'Carovana dei Ghiacciai' di Legambiente

Gli scatti d'Affari

Clima: FroSTA è partner della terza edizione di 'Carovana dei Ghiacciai'

A causa del riscaldamento globale i ghiacciai alpini si stanno riducendo a un ritmo inimmaginabile: più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento, lasciando il posto a detriti e rocce. Da questi presupposti ha preso il via il 17 agosto la terza edizione di 'Carovana dei Ghiacciai', la campagna itinerante promossa da Legambiente nell'ambito dell'iniziativa ChangeClimateChange, con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano. Partner sostenitori sono Sammontana e FRoSTA. Quest'ultima, rinnovando la partnership con l'associazione ambientalista in occasione dell'edizione 2022 del progetto, prosegue con caparbietà il suo impegno a favore della difesa del freddo. Un viaggio in cinque tappe quello della Carovana, in atto dal dal 17 agosto al 3 settembre, che monitora lo stato di salute di una decina di ghiacciai alpini, di questi gran parte già sotto la lente d’ingrandimento dell’edizione 2020 della campagna.

"Dopo pochissimo tempo dalla tragedia della Marmolada" dichiara Giorgio Zampetti, direttore nazionale Legambiente "torniamo a richiamare l’attenzione sull’emergenza climatica, ormai inarrestabile, che compromette lo stato di salute di tutto il nostro arco alpino. Incendi, siccità, ondate di calore, eventi estremi sempre più frequenti, temperature record: non c’è più tempo per le nostre montagne, che ci lanciano un SOS forte e chiaro. Con la terza edizione di Carovana dei ghiacciai vogliamo tornare a fornire dati ed elementi concreti per chiedere al governo italiano di spingere l’acceleratore e arrivare a emissioni di gas a effetto serra nette pari a zero nel 2040, in coerenza con l’Accordo di Parigi e di dotarsi di un piano di adattamento al clima per tutelare i territori e le comunità. A partire dalle aree più colpite, come le Alpi"