"Comunità Energetiche": in Lombardia il 30% delle fonti rinnovabili

Gli scatti d'Affari

Lombardia, previsto incremento fino al 30% della produzione di fonti rinnovabili

Le stime del Politecnico di Milano collocano il potenziale di sviluppo delle CER in Lombardia tra le 3 e le 6000 comunità energetiche (su un totale nazionale potenziale di 20.000) e calcolano che consentiranno di contribuire fino al 30% all’incremento previsto della produzione di fonti rinnovabili. Il tema è stato affrontato durante il convegno "Le Comunità Energetiche - Motore d'innovazione e sviluppo", promosso dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in collaborazione con Ancitel Energia Ambiente Srl. In apertura dell'evento (primo di un ciclo di incontri) è intervenuto Mauro Guerra, Presidente di Anci Lombardia. Il convegno ha visto la partecipazione di Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia; Elena Eva Maria Grandi, Assessore cittadino all’Ambiente e Verde; Emanuela Testa, dell’area Funzione Promozione e Assistenza alla PA di GSE; Dario Fossati, Direttore Generale Ambiente e Clima (Regione Lombardia) ed Emiliano Lottaroli, Sindaco di Turano Lodigiano.