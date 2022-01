Confindustria, presentazione del 3° Rapporto sulle Reti d’Impresa

Gli scatti d'Affari

Nasce una nuova rubrica di affaritaliani.it, che da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Confindustria presenta il Rapporto 2021 Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa

Il 3° Rapporto dell’Osservatorio nazionale sulle reti d’impresa, presentato da Cofindustria e a cui partecipano InfoCamere, RetImpresa e il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha fornito una fotografia in cui le reti si confermano determinanti per fronteggiare la pandemia e accompagnare la ripresa economica.

Nel 2021 i contratti di rete sono aumentati del 13,3% e le imprese in rete del 10%. In totale, al 31 dicembre 2021 si contano 42.232 imprese in rete per un totale di 7.541 contratti di rete.