Dott, ampliato il servizio di bike sharing a Parma

Gli scatti d'Affari

Dott porta sulle strade di Parma 150 ebike sostenibili e sicure



Arriva a Parma l’innovativo servizio di bike sharing a flusso libero di Dott, un'alternativa totalmente elettrica per spostarsi da un punto all’altro della città in modo sostenibile, affidabile e sicuro. Aggiudicandosi il bando pubblicato dal Comune di Parma per introdurre sulle strade della città 150 ebike, l’operatore estende ulteriormente la sua presenza sul mercato italiano, affermandosi sempre più come fornitore di soluzioni per la micromobilità urbana in condivisione.



Dal design caratteristico, dotate di luci, riflettori e cestino, le bici Dott sono state create per rendere la corsa sicura e comoda: un’esperienza unica adatta a tutta la famiglia per coprire anche distanze più lunghe. Un servizio ampiamente diffuso nelle principali città di tutta Europa, grazie a cui il Comune di Parma aumenta l’offerta di mobilità dolce disponibile in città a complemento del trasporto pubblico locale, in alternativa al traffico veicolare, producendo concreti effetti positivi nella riduzione dell’inquinamento.



“Siamo orgogliosi di estendere la nostra presenza in Emilia Romagna portando le nostre ebike a Parma, una città che sta mostrando grande attenzione verso la micromobilità elettrica. Promuovere servizi che permettano ai cittadini di spostarsi in area urbana in modo intelligente e consapevole è la giusta strada per una progressiva transizione ecologica” afferma Andrea Giaretta, Regional General Manager Southern Europe di Dott. “Tutti i nostri mezzi, anche quelli utilizzati per le attività di logistica, sono infatti ricaricati con sola energia green certificata proveniente da fonti 100% rinnovabili, grazie al nostro fornitore e partner IRENGO. Siamo quindi davvero felici di poter dire che da oggi muoversi senza impattare sull’ambiente sarà ancora più semplice a Parma”.