EcorNaturaSì, emessi €10 mln a sostegno dell’agricoltura bio

Gli scatti d'Affari

EcorNaturaSì, al via prestito obbligazionario da €10 mln remunerato in cibo: il ricavato sarà investito in progetti di ricerca

EcorNaturaSì ha emesso un prestito obbligazionario di 10 milioni di euro che sarà remunerato in buoni spesa, con l’obiettivo di impegnarsi in un modello produttivo che valorizzi le terre fertili, gli agricoltori e le filiere corte. Nel concreto, il prestito prevede un tasso di interesse netto del 3% annuo erogato in buoni spesa, per dar vita all’idea che il denaro si trasformi in progetti di sviluppo dell’agricoltura bio. Il progetto è nato in collaborazione con Banca Etica che svolgerà il ruolo di collocatore e gli obiettivi sono in linea con il Green Deal europeo, in cui rientra la strategia Farm to fork approvata dalla Commissione europea.

Le somme raccolte saranno impiegate da EcorNaturaSì, tra l’altro, per supportare le aziende agricole e le aziende di trasformazione nel migliorare le proprie strutture e fare investimenti a medio termine. Una parte verrà destinata per la ricerca e per sostenere la formazione di agricoltori, oltre all'incentivazione dei più giovani a sviluppare attività nell’ambito dell’agricoltura biologica.

“Con questo nuovo strumento finanziario EcorNaturaSì vuole dare la possibilità di far parte di un processo economico che può garantire il cibo di oggi e di domani. Dalla terra può germogliare un futuro più sano ed equo”. A dirlo è Fausto Jori, Amministratore Delegato di EcorNaturaSì, che aggiunge: “l’obiettivo è consolidare il rapporto con i clienti e coinvolgerli all’interno del nostro ecosistema di cui fanno parte anche i fornitori, le aziende agricole, i negozi. Per questo l’investimento in obbligazioni è remunerato in buoni spesa spendibili all'interno dell’ecosistema NaturaSì”.