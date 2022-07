Effecto Group acquisisce la tedesca PTM

Gli scatti d'Affari

Effecto Group, definita l’acquisizione del 100% di PTM

Continua l’espansione di Effecto Group, leader nella produzione di componenti per l'automazione e la robotica, grazie all’acquisizione del 100% della tedesca PTM Präzisionstechnik. Tale azienda si concentra principalmente sulla robotica End-of-arm-Tooling (EOAT) e fornisce cambi utensili robotici e sensori di collisione, ampiamente utilizzati per le operazioni Body-In-White, in particolare nell'industria automobilistica, dove PTM serve tutti i principali produttori tedeschi. Fornisce inoltre apparecchiature di trasporto utilizzate in diversi settori dell'automazione, per qualsiasi confezionamento o assemblaggio di prodotti.

Effecto Group fa dell’innovazione la sua attività quotidiana, in risposta alle necessità poste dalla crescente automazione dei processi produttivi industriali in tutti i settori, dall’automotive al medicale, dal food alla cosmesi. Grazie all’integrazione delle competenze consolidate nei decenni, Effecto Group unisce la competenza di Tecnomors nella costruzione di pinze, morse, attuatori lineari e rotanti, sistemi per il polso robot, componentistica d'automazione e robotica all’esperienza di Applied Robotics nella produzione di sistemi di cambio utensile, di monitoraggio anticollisione e pinze speciali, con sistemi creati ad hoc per aumentare velocità, flessibilità ed efficienza.