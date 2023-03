E.ON, conclusa la mostra Ocean&Climate Village a Napoli

Gli scatti d'Affari

E.ON, si conclude la mostra itinerante dedicata all’oceano e al clima di IOC-UNESCO

Dal 6 al 12 marzo a Napoli ha avuto luogo una mostra itinerante dedicata all’oceano e al clima. La splendida location di Castel dell’Ovo è stata scelta per un programma fitto di iniziative, tour guidati, laboratori didattici, visite, conferenze in partnership con E.ON. Realizzata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (IOC-UNESCO) con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli, la mostra è andata a inserirsi nell'ambito delle attività del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021–2030), iniziativa che punta a mobilitare comunità scientifica, governi, settore privato e società civile attorno ad un programma comune di ricerca ed innovazione tecnologica sulle scienze del mare per ottenere l’oceano di cui abbiamo bisogno per il futuro. Partner della tappa di Napoli, E.ON Italia nell’ambito di Energy4Blue, il progetto con cui l’azienda si impegna per la salvaguardia dei mari coinvolgendo in modo attivo partner, cittadini, dipendenti e istituzioni. Un viaggio, pensato per tutte le fasce d’età, grazie al quale gli interessati hanno avuto modo di conoscere più da vicino gli abissi, le sfide che l’oceano sta affrontando oggi e le soluzioni da adottare. Proprio con la tappa di Napoli, inoltre, l’esposizione si è arricchita di una nuova installazione dedicata alle persone non vedenti e ipovedenti.