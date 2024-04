Fuori Salone: le istallazioni più instagrammabili della Milano Design Week

Il FuoriSalone 2024 sta per fare il suo ingresso per le strade di Milano, portando con sé tantissime installazioni artistiche che cattureranno l'attenzione di migliaia di visitatori. Tra le diverse opere, spiccano installazioni in grado di affascinare gli amanti del design, dell'arte e della fotografia.

1. Flower up di Emiliano Ponzi per glo: se vi trovate nel suggestivo scenario del Brera Design District, non potete perdervi Flower up di Emiliano Ponzi per glo for art. Questa maxi-installazione site-specific è un vero e proprio tunnel di forme e colori vibranti che avvolge i visitatori, conducendoli in un magico giardino dove un albero-scultura sorprendente regala esperienze ancora top secret.

2. Re/Creation di Lasvit: in zona Porta Venezia, non potete perdervi Re/Creation di Lasvit. Questa monumentale installazione celebra il vetro fuso, modellandosi grazie al peso e alla forza di gravità. Al centro dell'attenzione c'è Porta, un'opera di Maxim Velcovsky che mostra le diverse sfaccettature del vetro fuso.

3. Toiletpaper Apartment: nel cuore di Città Studi, Toiletpaper trasforma via Balzaretti in una destinazione artistica con Toiletpaper Apartment. Questo spazio ospita ToiletAlexPaperPrager, un progetto fotografico in collaborazione con Alex Prager, offrendo agli ospiti un'esperienza unica in un appartamento allestito con la caratteristica ironica e surreale di Toiletpaper.

4. Planetarium: presso l'Università degli Studi di Milano, Planetarium di Labo.Art con Plastique Fantastique offre un'esperienza unica. Una struttura gonfiabile di 9 metri di diametro avvolge l'albero nel cortile dell'università, regalando agli spettatori la visione della volta celeste mista a rami e foglie, accompagnata dalle filastrocche di Gianni Rodari narrate da Pablo Trincia.

5. Time di Lexus: sempre al Superdesign Show di Superstudio Più, Lexus presenta Time, due opere avveniristiche e interattive ispirate al tema del tempo e del futuro della mobilità elettrica. Beyond the horizon di Hideki Yoshimoto/Tangent e 8 minutes and 20 seconds di Marjan van Aubel promettono di affascinare gli appassionati di car design con la concept car Lexus Future Zero-emission Catalyst e il SUV compatto LBX.