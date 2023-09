Intesa Sanpaolo, Gallerie D'Italia: apre al pubblico la mostra: "Luca Locatelli. The Circle. Soluzioni per un futuro possibile"

Intesa Sanpaolo apre al pubblico delle Gallerie d’Italia - Torino la mostra “LUCA LOCATELLI. THE CIRCLE. Soluzioni per un futuro possibile”. Disponibile per la visione dal 21 settembre 2023 al 18 febbraio 2024 e curata da Elisa Medde, la mostra è stata realizzata col supporto specialistico della Ellen MacArthur Foundation, la fondazione di cui Intesa Sanpaolo è strategic partner dal 2015, e con la collaborazione della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cariplo. L'artista Luca Locatelli ha vinto nel 2020 il primo premio del prestigioso World Press Photo nella sezione Environment Stories e ha passato molti anni a documentare e ricercare le esperienze più significative nell’ambito della “economia circolare”. Su commissione di Intesa Sanpaolo, il fotografo italiano ha viaggiato negli ultimi due anni attraverso l’Europa alla ricerca di pratiche e storie emblematiche e replicabili che aprissero il dibattito sulla transizione ecologica e sullo stato del pianeta.

Il risultato di questa ricerca viene mostrato in anteprima mondiale a Torino nella mostra “Luca Locatelli. The Circle”, che intende esplorare il nuovo paradigma di sviluppo promosso e sostenuto dall’Unione Europea in una prospettiva di crescita economica sostenibile. Il percorso espositivo, con circa 70 opere tra fotografie e contributi video, offre un viaggio attraverso l’Europa della sperimentazione e dell’avanzamento industriale sostenibile, toccando temi come la geotermia, il riciclo tessile, la riconversione di aree industriali dismesse, l’alimentazione. Diciotto storie che raccontano esperienze reali di Nature Based Solutions in Austria, Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera e in Italia, con progetti in Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, azioni intraprese per proteggere, sostenere e ripristinare gli ecosistemi naturali, che quando applicate ai modelli industriali e produttivi hanno la potenzialità di innescare quella trasformazione culturale necessaria per cambiare il corso delle cose.

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Il sostegno a nuovi processi e modelli di business, urgenti e necessari per contrastare il climate change, è da anni al centro dell’azione di Intesa Sanpaolo, confermato tra gli obiettivi prioritari nell’attuale Piano d’Impresa, che guida il complesso delle attività del Gruppo fino al 2025. Sono fortemente convinto che sia compito della finanza, del nostro Gruppo in particolare, un leader europeo, favorire la diffusione di una sensibilità ambientale ad ogni livello: nei comportamenti individuali come nelle imprese; nelle scuole; e anche in ambito culturale. La mostra che presentiamo oggi nel nostro museo di Torino espone alcuni esempi virtuosi di economia circolare diventati arte attraverso la lente del fotografo Luca Locatelli. Ci auguriamo che queste storie emblematiche assolvano, oltre quello culturale, un compito persuasorio: insistere sulla prospettiva di circolarità, abituandoci a forme di utilizzo massimo dei beni e delle risorse che siano replicabili anche nella nostra quotidianità”.