GAP a Milano, chiude il negozio dopo 12 anni. Giù la serranda dal 7 ottobre

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Gap in corso Vittorio Emanuele "svuota tutto" per chiusura definitiva. Sconti al 60% sui prodotti

Il marchio americano di abbigliamento e accessori casual era stato inaugurato in corso Vittorio Emanuele il 10 settembre del 2010. È fissata per novembre la scadenza del contratto d'affitto del negozio GAP a Milano, che ha deciso di abbassare definitivamente le saracinesche il 7 ottobre. Intanto sono in corso saldi di fine stagione con sconti anche del 60% sui prodotti. La causa della chiusura è la cessione, avvenuta a febbraio 2022, degli 11 negozi monomarca in Italia a Ovs. La partnership tra le due aziende è iniziata nel 2020 con un accordo di franchising che prevedeva l’inserimento del brand GapKids nei negozi Ovs e la vendita delle collezioni Gap uomo, donna, bambino nell’e-commerce Ovs.