Global Strategy: presentata la XIV Edizione dell’OsservatorioPMI

Global Strategy: conclusa la XIV Edizione dell’OsservatorioPMI dal titolo ‘La metamorfosi delle aziende familiari’

Global Strategy, società di Consulenza Strategica e M&A focalizzata sulle aziende familiari, ha presentato presso Assolombarda i risultati della XIV edizione dell'OsservatorioPMI, nel convegno intitolato: LA METAMORFOSI DELLE AZIENDE FAMILIARI: evolvere fra tradizione, capitale umano e intelligenza artificiale. L'evento, organizzato con la sponsorship di Azimut, la collaborazione con Assolombarda e il sostegno di Confindustria, ha visto la premiazione delle aziende Eccellenti e il confronto con imprenditori ed esponenti di rilievo sulle opportunità e sfide che le aziende dovranno affrontare nei prossimi anni.

Dal 2009, ogni anno, Global Strategy conduce l'OsservatorioPMI, uno studio finalizzato ad analizzare e monitorare il panorama delle Mid-Cap italiane, evidenziando i casi di eccellenza, i rari diamanti grezzi che si sono messi in luce con performance e risultati eccezionali perduranti nel tempo. Il processo di selezione si basa su una metodologia ormai consolidata che, partendo dai dati di bilancio degli ultimi 5 anni di oltre 70.000 aziende italiane, ha identificato tra quelle che fatturano tra i 25 e i 250 milioni, 745 aziende "Eccellenti" ovvero quelle in grado di superare stringenti parametri di performance economico-finanziaria rispetto al proprio settore di riferimento. Queste aziende si sono distinte per la capacità di superare la pandemia e le tensioni geopolitiche internazionali, trovando nei momenti di incertezza un nuovo slancio.