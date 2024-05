Grandi Stazioni Retail, Milano Centrale: Welcage sold out nella prima giornata

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Grandi Stazioni Retail, Milano Centrale: Welcage fa sold out durante la prima giornata

Una Piazza Duca D’Aosta inedita, gremita di giovani come mai prima, si accende di musica e colori per la prima giornata di Welcage: si è presentato con un tutto esaurito l’esordio del festival di cultura urbana gratuito realizzato da Grandi Stazioni Retail e Fandango Club, in collaborazione con Golab Agency e WSC, che animerà la piazza milanese fino a sabato prossimo 25 maggio.

Nella giornata di domenica 19 maggio, la monumentale facciata della Stazione Centrale ha fatto da sfondo a uno spettacolo allegro e variopinto: il grande villaggio del festival si è animato fin dalla mattina, accogliendo un flusso continuo di ragazze e ragazzi che hanno partecipato alle varie attività della giornata, pensate per coinvolgere la generazione Z del capoluogo lombardo stimolandone i diversi talenti e interessi.

Un grande successo di pubblico sin dalle attività del mattino nell’area sport, dove il campo da calcio si è animato di tornei da tre contro tre, alternato a momenti di free play, per ospitare poi nel pomeriggio i match della GOA7 League, la lega calcista social. Nel campo basket la presenza di Linton Johnson che, con evidente piacere, si è prestato ad un meet&great affollatissimo. Nel palco principale, la star della Gen Z Alessia Lanza ha intrattenuto il pubblico presente fino alle esibizioni musicali della sera, dove Olly e Mara Sattei hanno fatto risuonare la piazza per poi lasciare il palco all’ex giudice di X Factor Manuelito (Hell Raton), che ha chiuso la serata con uno scoppiettante dj set.

