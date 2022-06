Gruppo Cap, inaugurato il nuovo headquarter a emissioni zero

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Gruppo Cap: al via il nuovo centro in ottica di sostenibilità energetica, ambientale ed economica

Il Gruppo CAP, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha inaugurato oggi la sua nuova sede a emissioni zero tra la fermata Romolo della MM2 e Cascina Moncucco. Progettato da Claudio Lucchin e Architetti Associati, la sede è stata soprannominata dal Gruppo, l’"Arca" in quanto la sua forma ricorda quella di “un’arca fluttuante sull’acqua a rappresentare sia la natura pubblica dell’azienda che il servizio pensato da Gruppo CAP per la collettività”.

Il progetto è stato interamente concepito in ottica green, tenendo conto dei principi di sostenibilità energetica, ambientale ed economica.