IEG, SIGEP: al via l'Osservatorio di Natale sui consumi dei dolci delle feste

Torna puntuale l'edizione natalizia dell'Osservatorio Sigep, il salone internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e caffè di Italian Exhibition Group, la cui 45esima edizione si terrà alla fiera di Rimini dal 20 al 24 gennaio 2024. L'Osservatorio Sigep Natale 2023 registra un recupero dei consumi relativi al bakery dolce arrivato a 3,3 miliardi di prodotti serviti (+1,4% rispetto al 2022), avvicinandosi ai livelli pre-pandemia: è questa la tendenza che emerge nei dati CREST di Circana, leader nell'analisi e interpretazione dei comportamenti dei consumatori, in vista delle imminenti festività natalizie. Un Natale che dal punto di vista dei consumi dovrebbe mantenersi in linea con quello della passata stagione, come confermato da cinque grandi Maestri pasticcieri intervistati. I dati di Circana raccontano di un 2023 positivo per il 'fuori casa': fino a settembre, ultimo dato disponibile nello studio su base trimestrale, la spesa si attesta sui 50,7 miliardi di euro con una media di 4,56 euro per visita; una crescita dell'11,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Positive anche gli 11,1 miliardi di 'visite', ovvero il numero di persone che entrano ed escono da esercizi commerciali legati al food, delivery compreso, con un incremento del 5,5%. "I consumi 'fuori casa' in Italia crescono rispetto all'anno scorso anche se i tassi di crescita rallentano. Le presenze si stanno stabilizzando ai livelli pre-pandemia, mentre sui numeri della spesa occorre ricordare come la crescita sia anche dovuta all'innalzamento generale dei prezzi. Il recupero degli ultimi anni è evidente: attualmente siamo a 3,3 miliardi di prodotti e manca poco per tornare ai 3,5 miliardi del 2019. Nel 25,3% delle visite 'fuori casa' compare un prodotto di bakery dolce. Questa propensione al consumo è stabile negli anni: per chiudere il gap con i livelli del 2019 bisognerà recuperare le visite che mancano date da una minore mobilità fuori casa, specialmente in occasioni come la colazione che trainano il comparto del bakery dolce", ha dichiarato Matteo Figura, capo del Foodservice per Circana Italia.