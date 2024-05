Iliad festeggia il suo 6° compleanno: presentate offerte ancora più generose

Gli scatti d'Affari

Iliad celebra il suo 6° compleanno: lanciate nuove offerte ancora più generose e fedeli ai valori di sempre

I iliad festeggia il suo sesto compleanno sostenuto dalla fiducia di una community che cresce giorno dopo giorno e oggi conta più di 11 milioni di utenti. Dal 2018, l’operatore ha rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni offrendo agli utenti un’esperienza basata su valori di trasparenza, chiarezza delle offerte e la garanzia del prezzo bloccato per sempre. Senza mai rinunciare ai valori che la contraddistinguono, iliad in questi anni è cresciuta costantemente, grazie alla sua innovazione e all’eccellenza dei suoi servizi.

Per celebrare questo anniversario, iliad ha organizzato un evento unico: un percorso immersivo che ha permesso agli invitati di sperimentare con ironia le pratiche discutibili ancora presenti nel settore delle telecomunicazioni. Un viaggio che li ha condotti poi nel "mondo iliad", dove gli utenti sanno sempre cosa aspettarsi, e dove l’Amministratore Delegato Benedetto Levi ha presentato le ultime novità dell’operatore. Iliad, che da sempre mette al centro l’ascolto delle dinamiche di mercato e delle esigenze dei consumatori, celebra annunciando nuove offerte mobile che mirano a soddisfare le diverse necessità di un pubblico sempre più ampio.

“Da sei anni, festeggiamo il nostro compleanno come un’occasione per chiederci come possiamo soddisfare sempre di più i nostri utenti, e come rendere tutto il mercato sempre più chiaro e trasparente. Per questo oggi rinnoviamo il nostro impegno a mantenere le nostre promesse, a rimanere fedeli ai nostri valori, per continuare a crescere e a restare vicini ai nostri utenti”, ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad.