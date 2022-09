Intesa Sanpaolo, nuove date per le mostre autunnali delle Gallerie d'Italia

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo, annunciata la programmazione delle mostre previste in autunno alle Gallerie d’Italia

Intesa Sanpaolo ha comunicato la programmazione delle mostre previste in autunno alle Gallerie d’Italia a Milano, Torino, Napoli e Vicenza. Si parte il 6 settembre con l’apertura a Vicenza della mostra 'Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio’, realizzata in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla prima circumnavigazione del globo terrestre (1519-1522) guidata da Ferdinando Magellano. Il 15 settembre, invece, apre al pubblico alle Gallerie d’Italia a Milano la mostra 'Gabriella Benedini. Athanor', un ulteriore sviluppo nella personale ricerca artistica dell’artista cremonese protagonista della vita culturale milanese fin dall’inizio degli anni Sessanta. Apre il 22 settembre la mostra ‘Lisetta Carmi. Suonare forte', la prima grande mostra monografica dedicata appunto a Lisetta Carmi, una delle personalità più interessanti del panorama fotografico italiano recentemente scomparsa. Sempre a Torino si prosegue il 12 ottobre con la grande mostra autunnale ‘Gregory Crewdson. Eveningside’ dedicata al fotografo americano di fama internazionale, maestro della staged photography. Fulcro dell’esposizione, la première mondiale della nuova serie di fotografie dal titolo omonimo ‘Eveningside’, atto finale di una trilogia che abbraccia dieci anni di lavoro. Il 18 novembre aprirà alle Gallerie d’Italia di Milano la grande mostra 'Mecenati, collezionisti, filantropi. Dai Medici ai Rothschild' con oltre 120 opere di diverse epoche provenienti da prestigiosi musei internazionali come National Gallery di Londra, Musée du Louvre di Parigi, Albertina di Vienna, Staatliche Museen di Berlino e The Morgan Library & Museum di New York. Il programma autunnale si conclude con la mostra 'Artemisia Gentileschi a Napoli', prevista alle Gallerie d’Italia in Via Toledo a Napoli dal 3 dicembre 2022, realizzata in special collaboration con la National Gallery di Londra e in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’Archivio di Stato di Napoli.