Intesa Sanpaolo, ultimi giorni del percorso espositivo alle Gallerie d'Italia

Intesa Sanpaolo, il percorso espositivo "Una collezione in attesa. Viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura" giunge al termine

Alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano sono gli ultimi giorni per ammirare il percorso espositivo temporaneo Una collezione inattesa. Viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, con oltre 70 opere generalmente non esposte nella sede milanese. Il suggestivo allestimento, aperto fino al 22 ottobre, pone in dialogo artisti come Arturo Martini, Giacomo Manzù e Marino Marini, radici della scultura italiana, con protagonisti internazionali come Jean Arp e Sol LeWitt. Non mancano vere icone dell’arte del Novecento italiano, come Lucio Fontana e Fausto Melotti, o nuove sorprendenti acquisizioni, in grado di raccontare le molteplici sfaccettature delle collezioni del Novecento e del XXI secolo di Intesa Sanpaolo.

Particolarmente significativa è la sala dedicata all’azzeramento e alla monocromia nell’arte contemporanea internazionale dei primissimi anni Sessanta, il cui perno è la scultura Complex Form di Sol LeWitt, recentemente entrata nelle Collezioni Intesa Sanpaolo. In questo spazio il pubblico trova un confronto armonico tra un maestro del minimalismo americano come Robert Ryman e protagonisti della ricerca italiana come Piero Manzoni, Alberto Burri, Toti Scialoja e Enrico Castellani presente con il monumentale lavoro Superficie bianca 35 del 1966.