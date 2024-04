Jakala presenta SBAM: la creative agency superpowered

Jakala entra nell'industry creativa con SBAM: l'agenzia pronta a competere in prima linea nel mercato dell’advertising

Jakala ha presentato, presso Palazzo Mellerio a Milano, la nuova agenzia creativa SBAM. Nel complesso panorama dell'industria creativa, di fatto, un nuovo protagonista si fa spazio: SBAM, un'agenzia all'avanguardia nata dalla fusione di un team di esperti nel mondo creativo con il gigante del marketing data-driven, Jakala. Con una filosofia improntata alla "Radical Simplicity", SBAM si distingue per la sua capacità di coniugare il talento creativo con le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale (AI).

Guidata da Stefano Pagani, già co-fondatore di The Big Now e con un curriculum sfaccettato nel mondo Dentsu, SBAM vede la partecipazione nel proprio team di professionisti di spicco come Samanta Giuliani, Jenny Nieri e Luca Grelli, creando così un board di eccezionale competenza e visione. La "Radical Simplicity" è il mantra di SBAM, una filosofia che abbraccia la semplicità come forma di comunicazione più potente. Ma, la semplicità di cui parla non è banalizzazione, bensì una capacità allenata di ascoltare le esigenze del pubblico, comprendere le tendenze culturali e padroneggiare i linguaggi dei vari canali di comunicazione. In un'epoca in cui l'IA e la trasformazione dei dati dominano il panorama delle agenzie, SBAM emerge come un faro di creatività umana e imprenditorialità, sapientemente integrata con le nuove tecnologie.

“Creare un’agenzia da zero è un’opportunità rara e rappresenta una grande garanzia di eccellenza per un cliente. SBAM parte in grande, ma senza sovrastrutture: tutta l’attenzione è stata focalizzata sull’identificare un dna di agenzia chiaro e perfettamente rispondente alle esigenze attuali delle aziende. E cioè meno complicazioni e più voglia di costruire valore reciproco abbattendo i muri tra agenzia e azienda. Con questa nuova sfida vogliamo dimostrare che è possibile creare un’agenzia creativa agile, fresca, brillante ma che allo stesso tempo punti a volumi importanti, a clienti strutturati e a sfide ambiziose. Jakala è il miglior partner possibile per realizzare questo tipo di progetto: per quanto l’azienda oggi conti 520 milioni di € di ricavi e oltre 3000 dipendenti, la governance e la cultura rimane di tipo imprenditoriale, il che concede visione di lungo periodo, velocità di azione e grande affinità col mio modo di essere e di pensare”, ha spiegato Stefano Pagani, CEO di SBAM.