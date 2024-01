JTI, Ploom X conquista Courmayeur e Cortina d’Ampezzo

JTI, Ploom X arriva nelle location più esclusive dell’inverno: il device conquista Courmayeur e Cortina d’Ampezzo



Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato targato JTI, conquista le location più esclusive dell’inverno, grazie a una serie di eventi dedicati alla musica e al divertimento a Courmayeur e Cortina d’Ampezzo. Prima tappa Cortina: nella “perla delle dolomiti” è stato inaugurato lo scorso 8 dicembre un innovativo pop up store targato Ploom in Corso Italia 28, per immergersi nell’innovazione e nel design unico del device. Per celebrare l’apertura dello store, un evento “truly unique” in collaborazione con lo storico locale El Camineto, fresco di restyling e inaugurazione, e presso il club Hierbas.

Ma l’inverno è appena iniziato e a Courmayeur, nella splendida cornice del Super G – Italian Mountain Club, storica destinazione per gli appassionati dell’après-ski ai piedi del Monte Bianco, si svolgeranno fino al 16 marzo una serie di appuntamenti esclusivi, nell’ambito del format X Guest, con la partecipazione di artisti di fama internazionale come Damianito (29 dicembre, 5 gennaio e 3 febbraio), Lorenzo Fassi (2 gennaio), Tommy Vee (27 gennaio), Mi Barrio (17 febbraio), Gregor Salto (2 marzo) e Khenya (16 marzo); tante occasioni uniche per scoprire tra musica e divertimento il device di JTI, immaginato per portare nel futuro l’experience del tabacco riscaldato, che sarà presente nella città valdostana anche con una lounge dedicata presso il club Shatush.

Gli appuntamenti di Courmayeur e Cortina d’Ampezzo si inseriscono all’interno di un’ampia cornice di eventi dedicati al mondo Ploom X: il dispositivo, infatti, che ha recentemente festeggiato il suo arrivo su tutto il territorio nazionale con un grande evento in collaborazione con Post Office negli Studios di Via Tiburtina a Roma e un appuntamento musicale sul lungomare di Napoli, si è attestato sin dal suo debutto in Italia come player iconico di alcuni tra i momenti più esclusivi dell’arte, della moda e della musica all’interno del Paese.